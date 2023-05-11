Грузию ждет наплыв российских туристов

Опубликовано: 9:42, 11 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Отмена запрета на прямые полеты в Грузию и продажу турпутевок в эту страну открывает новые возможности для российских туристов, и они не преминут воспользоваться этим, рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский.

Турпоток из России в Грузию с началом прямых авиаперелетов и отменой запретов на продажу турпутевок может превысить миллион человек, - рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский.

"Поток Грузию потенциально может быть очень большим и превзойти показатели 2018 года в 1,2 млн человек. Помешать этому могут лишь два ограничения: число российских авиалайнеров, которым можно летать за рубеж, и емкость объектов размещения в самой Грузии", – поведал Уманский, передает РИА Новости.

У Грузии небольшой номерной фонд, да и эти отели, потеряв российских туристов, переключились на иностранных, а значит, запущены и работают основные контракты с туркомпаниями и рынками, на которые ориентирован грузинский турпродукт. А значит, добрать гостиничные номера для наших туристов грузинским туркомпаниям будет сложно, пояснил президент РСТ.

Напомним, накануне Минтранс России сообщил, что российские авиакомпании в соответствии с указом президента страны Владимира Путина ведут подготовку к возобновлению полетов в Грузию, на первых порах еженедельно будут выполняться семь прямых рейсов из Москвы в Тбилиси и обратно на отечественных самолетах.