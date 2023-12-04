Грузию призывают усилить меры в борьбе с коррупцией

Неправительственная организация Transparency International – Georgia призывает правительство республики бороться с элитарной коррупцией.

Влиятельная неправительственная организация Transparency International – Georgia опубликовала заявление по случаю дня борьбы с коррупцией. В заявлении сказано, что власти республики должны принять меры по уничтожению коррупции на высоком уровне. При этом, представители организации отметили, что Грузия успешно реализует программы по ликвидации коррупции на низших уровнях.

«Однако коррупция на высшем уровне остается проблемой в Грузии… Создание сильной антикоррупционной системы особенно важно для страны, где все больше и больше вопросов задается о захвате государства и клептократии»

- Transparency International – Georgia

Transparency International считает, что власти республики должны осуществить ряд мер, которые приведут к уничтожению коррупции в стране на высоком уровне. В частности, организация предлагает провести масштабную реформу в сфере судебной власти и реализовать план по деолигархизации.

Ранее отмечалось, что борьба с коррупцией – это один из шагов на пути к вступлению в ЕС.