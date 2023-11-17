Грузию и Оман объединит воздушное сообщение

Власти Грузии и Омана заключили соглашение о воздушном сообщении. Оно подписано в Эр-Рияде. Цель – углубление отношений между странами в туризме и экономике.

Правительства Грузии и Омана подписали документ о воздушном сообщении между странами, оно вступит в силу после завершения внутригосударственных процедур, сообщает пресс-служба Агентства гражданской авиации.

Соглашение было заключено в Саудовской Аравии в рамках продолжающихся переговоров в области гражданской авиации ICAN 2023. Подпись от Грузии поставил глава агентства Гиви Давиташвили.

Цель данного документа – расширение зоны полетов и углубление отношений между Грузией и Оманом в туристической и торгово-экономической сферах.

Работа над документом велась с 2014 года. Тогда был подписан меморандум о взаимопонимании.