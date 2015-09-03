Вестник Кавказа

Грузинский телеканал Imedi отказался показывать ролики оппозиции

Грузинский телеканал Imedi отказался показывать ролики оппозиции
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Оппозиция в Грузии лишилась возможности показывать предвыборные видео в эфире телеканала Imedi. Редакция приняла такое решения, чтобы устранить дисбаланс в медиа перед выборами в парламент.

Провластная телекомпания Imedi отказалась транслировать предвыборные ролики части оппозиции в Грузии. Это стало ответом на нежелание нескольких оппозиционных каналов выпускать в эфир ролики «Грузинской мечты», заявила редакция.

«До тех пор, пока не будет устранен дисбаланс, создаваемый СМИ "Национального движения", и не обеспечена конкурентная предвыборная среда, мы больше не будем транслировать рекламные видеоролики партий коллективного "Национального движения", которые представляют собой криминальное лицо предыдущей власти»

- телекомпания Imedi

В редакции отметили, что до этого дня без проблем транслировала предвыборную кампанию оппозиционных партий, так как все телевещатели обязаны исключить дискриминационный подход.

Ранее каналы «Мтавари Архи», «ТВ Пирвели» и «Формула» отказались показывать предвыборные видео «Грузинской мечты», так как посчитали их оскорбительными и неприемлемыми.

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