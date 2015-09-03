Грузинский телеканал Imedi отказался показывать ролики оппозиции

Провластная телекомпания Imedi отказалась транслировать предвыборные ролики части оппозиции в Грузии. Это стало ответом на нежелание нескольких оппозиционных каналов выпускать в эфир ролики «Грузинской мечты», заявила редакция.
«До тех пор, пока не будет устранен дисбаланс, создаваемый СМИ "Национального движения", и не обеспечена конкурентная предвыборная среда, мы больше не будем транслировать рекламные видеоролики партий коллективного "Национального движения", которые представляют собой криминальное лицо предыдущей власти»
- телекомпания Imedi
В редакции отметили, что до этого дня без проблем транслировала предвыборную кампанию оппозиционных партий, так как все телевещатели обязаны исключить дискриминационный подход.
Ранее каналы «Мтавари Архи», «ТВ Пирвели» и «Формула» отказались показывать предвыборные видео «Грузинской мечты», так как посчитали их оскорбительными и неприемлемыми.