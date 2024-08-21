Вестник Кавказа

ЕНД отказали в размещении предвыборных плакатов

ЕНД отказали в размещении предвыборных плакатов
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Грузинская оппозиционная партия «Единое национальное движение» получила отказ от рекламной компании «Алма» в размещении предвыборных баннеров. Ранее услугами компании воспользовалась правящая партия «Грузинская мечта».

Крупнейшая в Грузии рекламная компания «Алма» отказала оппозиционному объединению «Единое национальное движение» в размещении предвыборных агитационных плакатов, рассказали в партии.

«Сегодня мы получили от них ответ, что они не будут вывешивать баннеры»

- партия «Единое национальное движение»

Члены партии отметили, что выполнили все договоренности и обязательства со своей стороны. С их слов, рекламная компания объяснила свой отказ надписями на баннерах. Там были следующие лозунги: «Выбери единство, избавься от Иванишвили» и «Выбери единство, избавься от мечты».

Услугами компании «Алма» также воспользовалась правящая партия «Грузинская мечта». Сейчас их баннеры развешаны по всей Грузии, в том числе в Тбилиси.

© Фото: Варвара Клименко/ "Вестник Кавказа"

Владельцем Wissol Group, куда входит «Алма», является лояльный к нынешней власти бизнесмен Васил Пхакадзе, из-за чего ЕНД расценила отказ, как дискриминацию.

В заявлении партии отметили, что это не первый раз, когда «Алма» отказывает оппозиции в размещении предвыборных баннеров.

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