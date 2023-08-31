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Грузинский футболист отправился покорять Италию

Грузинский футболист отправился покорять Италию
© Фото: сайт фк "Торино"
Саба Сазонов пополнил ряды итальянского "Торино". Ранее он выступал за московское "Динамо", в составе российского клуба он становился бронзовым призером чемпионата России.

Грузинский футболист московского "Динамо" Саба Сазонов продолжит свою карьеру в итальянском чемпионате.

Защитник сборной Грузии заключил соглашение с футбольным клубом "Торино", сообщает пресс-служба москвичей. Сумму трансфера в "Динамо" не уточнили, однако СМИ говорят о трех млн евро.

Саба стал игроком "Динамо" в июле 2021 года. В составе москвичей он выиграл бронзовые медали российского первенства и дошел до финала Кубка России.

В 2022 году Сазонов принял решение выступать за сборную Грузии.

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