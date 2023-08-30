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Азербайджанский клуб не спешит заявлять игрока из-за российского паспорта

Азербайджанский клуб не спешит заявлять игрока из-за российского паспорта
ФК "Сабах" ждет, когда полузащитник клуба Аяз Гулиев обзаведется азербайджанским паспортом. После того, как это произойдет, хавбека внесут в заявку.

Азербайджанский футбольный клуб "Сабах" не хочет заявлять полузащитника Аяза Гулиева с российским паспортом. Об этом пишут местные СМИ.

Не так давно 26-летний хавбек подписал с бакинской командой трехлетний контракт.

Руководство клуба пока не спешит заявлять Гулиева, так как он пока еще не получил азербайджанский паспорт, передает Azerisport.com.

Согласно информации, полузащитник готов принять гражданство Азербайджана, это должно произойти в ближайшее время.

После того, как Гулиев обзаведется азербайджанским паспортом, "Сабах" внесет его в заявку. Это также откроет для хавбека путь в национальную сборную Азербайджана.

Справка

В сезоне 2022/23 Аяз Гулиев защищал цвета подмосковных "Химок". Он провел за команду 19 матчей в чемпионате России, отметившись в них одной результативной передачей.

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