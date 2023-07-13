Грузинские клубы провели первые матчи в квалификации Лиги Конференций

Опубликовано: 22:59, 13 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: официальный сайт футбольного клуба "Динамо" Батуми

Три футбольных клуба Грузии стартовали сегодня вечером в квалификации Лиги Конференций. Во всех матчах были зафиксированы ничейные результаты.

В четверг вечером грузинские и армянские футбольные клубы провели свои первые матчи в 1-м раунде квалификации Лиги Конференций УЕФА.

"Тирана" – "Динамо" Батуми

Встреча, проходившая в столице Албании, завершилась несколько минут назад. Команды сыграли вничью 1:1. На гол нападающего батумцев Фламариона, забитый на 66-й минуте, "Тирана" ответила точным ударом полузащитника Реги Люшкья на 93-й минуте.

"Торпедо" Кутаиси – "Сараево"

Матч в Кутаиси подарил болельщикам настоящее голевое пиршество. Счет на 43-й минуте открыли хозяева – отличился защитник Ника Сандохадзе. На 47-й минуте нападающий "Сараево" Ренан Абнер восстановил статус-кво. Спустя всего минуту "Торпедо" снова вышло вперед после точного удара Ираклия Бугридзе. А на 51-й минуте полузащитник боснийской команды Дал Варешанович отправил второй мяч в сетку ворот "Торпедо", установив окончательный результат – 2:2.

ДАК – "Дила" Гори

Игра между словацким клубом ДАК и горийской "Дилой" проходила в городе Дунайска-Стреда. На 33-й минуте нападающий хозяев Матей Труса забил первый мяч в матче, а спустя всего 3 минуты полузащитник Аммар Рамадан увеличил отрыв до двух мячей. На 43-й минуте нападающий Николай Ковталюк сократил отставание в счете, однако на большее гостей не хватило – 2:1 в пользу ДАКа.

"Алашкерт" – "Арсенал" Тиван

Встреча в Ереване завершилась ничейным исходом. У "Арсенала" гол на свой счет записал полузащитник Хулиан Монтенегро (23-я минута), а у "Алашкерта" – защитник Виталий Устинов (66-я минута).

Ответные встречи данной стадии состоятся 20 июля.