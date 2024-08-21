Вестник Кавказа

«Грузинская мечта» заявила о росте рейтинга перед выборами

«Грузинская мечта» заявила о росте рейтинга перед выборами
© Фото: Клименко Варвара / “Вестник Кавказа“
Популярность партии «Грузинская мечта» продолжает расти с приближением октябрьских выборов в парламент. Это показали последние опросы населения.

Совсем скоро в Грузии состоятся выборы в парламент, отчего острее идет борьба за голоса избирателей. Последние опросы населения показали рост популярность «Грузинская мечта», рассказал представитель партии Леван Мачавариани.

Опрос провел Международный центр GORBI. Заказ поступил от провластного телеканала Imedi. Согласно их данным, партия Иванишвили имеет 59,5% голосов избирателей.

«Мы неоднократно озвучивали, что наш рейтинг находится в пределах 60%, и по мере приближения к 26 октября этот рейтинг более растущий. Мы уверены, что наш результат будет более высоким, учитывая, что мы проводим прагматичную политику, что, безусловно, видит наше население»

- Леван Мачавариани

Какой расклад среди оппозиции?

Главного оппонента правящей партии ЕНД поддерживает 13,6% опрошенных. Такие показатели держаться уже в районе месяца.

Поддержка партийного объединения «Коалиция за перемены"» увеличилась в 2 раза до 10%.

У «Лело для Грузии» и «За Грузию» поддержка снизилась примерно на 1%.

Напомним, что выборы в грузинский парламент пройдут 26 октября.

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