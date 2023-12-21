"Грузинская мечта" выступила против инициативы прямых выборов президента

Правящая партия республики "Грузинская мечта" выступила против инициативы партии "За Грузию" сделать выборы главы государства прямыми.

Партия бывшего премьера Грузии Георгия Гахария озвучила инициативу разработать поправки к Конституции и вернуть гражданам страны возможность выбирать президента республики. Депутат от партии "Грузинская мечта" Михаил Сарджвеладзе отметил, что невозможно менять Конституцию под определенные события в стране.

"Когда речь идет о конституционном порядке, нельзя адаптировать Конституцию к какому-то политическому процессу. Думаю, что это неправильная инициатива и, возможно, она рассчитана на эмоциональные настроения. Нынешнее правило принято во многих европейских государствах"

- Михаил Сарджвеладзе

Он рассказал, что сейчас выбрана наиболее разумная система выборов. При этом Сарджвеладзе напомнил, что бывший премьер-министр Грузии Георгий Гахария раньше придерживался такого же мнения.

Идею сделать голосование на президентских выборах прямым ранее выдвигал депутат Бека Лилуашвили, который представляет партию экс-премьера "За Грузию". Он предложил разработать документ к Конституции республики, который позволит гражданам страны самостоятельно избирать президента.

Сейчас в Конституции республики прописано, что президента Грузии должно избирать парламентское большинство.