В Грузии хотят вернуть прямые выборы президента

Партия бывшего премьер-министра страны «За Грузию» предлагает изменить правила выбора президента и сделать голосование прямым.

Политическая партия «За Грузию», лидером которой является бывший премьер-министр страны Георгий Гахария, предлагает сделать выборы лидера республики открытыми.

Представитель партии Бека Лилуашвили призвал парламент рассмотреть поправки, которые вернут возможность гражданам участвовать в президентских выборах.

Президентский срок нынешнего лидера республики Саломе Зурабишвили истекает осенью этого года. Власти решили изменить порядок выборов и нового президента страны должна избрать коллегия, которая будет состоять из партий парламента.

"Команда Гахария, партия "За Грузию", выходит с инициативой внести изменения в Конституцию Грузии относительно порядка избрания президента. В частности, вернуть ранее существовавшее правило и вместо коллегии избирателей, чтобы будущего президента вновь избрали граждане Грузии прямым путем. Это обеспечит необходимую легитимность и независимость президента"

- Бека Лилуашвили

Он предложил соблюдать баланс в процессе голосования и привел в пример европейские страны, которые были вынуждены вернуться к прямым выборам.