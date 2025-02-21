"Грузинская мечта" объяснила суть изменений в закон о СМИ

Поправки в закон "О вещании" предусматривают расширение возможностей граждан для жалоб на СМИ, а не введение дополнительных ограничений. Об этом заявили в "Грузинской мечте".

Вносимые изменения в закон о СМИ лишь расширяют возможности для граждан в подаче жалоб на ложную информацию, других ограничений не предусмотрено, рассказал исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе.

"Если вы считаете, что какое-либо СМИ распространило о вас фейковые новости, у вас будет возможность выбора. Например, если телеканал "Пирвели" распространяет фейковые новости о ком-либо, и этот человек все еще доверяет телеканалу, он может подать жалобу туда"

- Мамука Мдинарадзе

Политик отметил, что если гражданин доверяет государству, то, согласно новым изменениям, он может обратиться в Комиссию по связи. Других изменений не предусмотрено, добавил Мамука Мдинарадзе.

Ранее председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили сравнил новые поправки в закон о пресс своеобразным светофором для СМИ, то есть закон, как и светофор, привнесет в отрасль правила.