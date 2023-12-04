Грузинская авиакомпания соединит Тбилиси с Кишиневом

Georgian Wings объявили о скором запуске рейса Тбилиси – Кишинев. Первый полет по данному направлению состоится в конце февраля.

В 2024 году авиакомпания Georgian Wings запустит регулярный рейс из Тбилиси в Кишинев. Об этом сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

Первый рейс запланирован на 24 февраля. Самолеты авиакомпании будут летать по данному направлению каждый вторник и субботу.

В следующем году в расписании Georgian Wings также появятся рейсы в Казахстан, Узбекистан и Иран.