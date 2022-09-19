Вестник Кавказа

Грузин признан перспективным молодым голкипер Европы

Грузин признан перспективным молодым голкипер Европы
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Георгий Мамардашвили вошел в список самых перспективных молодых вратарей Европы. Летом 2025 году голкипер перейдет в "Ливерпуль".

Голкипер сборной Грузии и "Валенсии" из Испании Георгий Мамардашвили признан одним из наиболее перспективных молодых футболистов Европы, пишет издание Nogomania.

Газета отметила его результаты в составе национальной команды, подчеркнув, что игра Георгия на Евро-2024 помогла Грузии добраться до 1/8 финала и укрепить репутацию.

Отмечается, что в рейтинге вратарей 24-летний Мамардашвили расположился на втором месте, пропустив вперед голкипера Гевина Базуну из "Саутгемптона".

В прошлом году грузин заключил соглашение с английским "Ливерпулем", однако сезон 2024-2025 проводит в аренде в "Валенсии". По окончании Георгий переберется в Англию.

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