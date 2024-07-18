Грузии довела свою часть работ по "Баку-Тбилиси-Карс" до 98,5%

Глава грузинского государства Ираклий Кобахидзе объявил о намерении Тбилиси в ближайшие месяцы полностью завершить работы по расширению национального участка международного транспортного маршрута "Баку-Тбилиси-Карс" – для этого осталось выполнить всего 1,5% предусмотренных проектом обязательств.

Председатель правительства Грузии Ираклий Кобахидзе рассказал парламенту о скором завершении исполнения грузинских обязательств по международному транспортному проекту "Баку-Тбилиси-Карс". По его словам, эти обязательства реализованы на 98,5%.

Кобахидзе пояснил, что Грузия была обязана усовершенствовать свои железные дороги, входящие в состав проекта "Баку-Тбилиси-Карс" с целью роста на 78% пропускной способности грузинского участка БТК.

"У нас есть существенные результаты в железнодорожной сфере. Завершается проект модернизации железной дороги, после чего ее пропускная способность увеличится с 27 до 48 млн т в год"

– Ираклий Кобахидзе

Председатель правительства подчеркнул, что работы по оставшимся 1,5% обязательств перед партнерами по проекту "Баку-Тбилиси-Карс" – Азербайджаном и Турцией – будут проведены в ближайшее время.

Напомним, что официальное открытие "Баку-Тбилиси-Карс" состоялось 7,5 лет назад – 30 октября 2017 года. С тех пор Грузия совершенствует свои железные дороги для приведения их в соответствие с требованиями проекта.