Грузия увеличивает штраф за загрязнение моря

Штраф за загрязнение моря у берегов Грузии будет увеличен. Большая часть нарушителей - иностранные суда.

Грузия вводит более жесткие санкции в отношении фактов загрязнения морского побережья республики. Глава министерства окружающей среды и сельского хозяйства Отар Шамугия рассказал, что большинство нарушений совершают суда под флагами иностранных государств.

"Санкция за загрязнение Черного моря ужесточается – штраф с 65 тысяч лари увеличивается до 100 тысяч лари. Нам важно принять эффективные меры по борьбе с браконьерством, предотвращение нарушений иного экологического законодательства. Именно поэтому нам приходится принимать определенные меры в направлении ужесточения санкций"

- Отар Шамугия

Отмечается, что в этом году были зафиксированы 65 фактов нарушений, 16 из них это загрязнение моря судами.

Также министерство окружающей среды подчеркнуло, что в мировой практике существуют более высокие штрафные санкции, чем в Грузии. Поэтому увеличение штрафа должно гармонизировать экологическую ситуацию в регионе Черного моря.