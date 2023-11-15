Грузия сэкономила $13 млн на лекарствах

Благодаря фармацевтической реформе Грузии, гражданам страны удалось сэкономить $13 млн на покупке лекарств.

Население Грузии смогло сэкономить на приобретении медикаментов 350 млн лари или $13 млн. Это удалось сделать благодаря реформе, которая проводится властями республики в сфере фармацевтики. Такое заявление сделал глава министерства здравоохранения Зураб Азарашвили.

Он отметил, что открытие турецкого рынка медицинских препаратов снизило цены в Грузии до 80%.

Кроме этого, в феврале 2023 года был введен допустимый потолок цен.

Также власти создали лабораторию, которая отвечает за качество импортных лекарств в стране.

"Сегодня цены на многие лекарства, импортируемые ли они из Турции или из разных стран, практически выровнены, и нашим гражданам больше не придется платить вдвое или втрое дороже. Я считаю, что это одна из самых успешных реформ, которые мы провели"

- Зураб Азарашвили