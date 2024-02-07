Грузия пригласила ОБСЕ/БДИПЧ наблюдать за выборами

Власти Грузии отправили письмо главе ОБСЕ/БДИПЧ, чтобы пригласить наблюдателей за выборами в парламент, которые пройдут осенью этого года. Наблюдать за голосованием будет рекордное количество человек.

МИД Грузии направил официальное письмо главе Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека Маттео Микаччи, чтобы пригласить наблюдателей для выборов в парламент страны, которые состоятся в октябре этого года.

Отмечается, что за ходом голосования будут следить беспрецедентное количество наблюдателей.

Предстоящие выборы пройдут по новой пропорциональной системе и определят правящую партию, которая сформирует правительство на следующие четыре года.

"Как отмечено в письме, цель властей – провести прозрачные, свободные и справедливые выборы в соответствии с международными стандартами и лучшими европейскими демократическими практиками, и поэтому правительство Грузии приглашает представителей ОБСЕ/БДИПЧ наблюдать за парламентскими выборами 2024 года в стране"

– МИД Грузии

Члены организации должны прибыть за несколько месяцев до старта выборов и наблюдать за предвыборными программами. Непосредственно за самим процессом голосования и подсчетом голосов будет наблюдать другая группа представителей организации, которая приедет за несколько дней до выборов.

Кроме ОБСЕ за процессом голосования будут наблюдать представители ЕС и США.

Проведение объективных выборов в республике является одним из условий вступления Грузии в Евросоюз.