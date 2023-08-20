Грузия поставила рекорд по депортациям из Германии

По данным немецких источников, в первых двух кварталах текущего года чаще всего власти Германии депортировали на родину граждан Грузии. Вслед за грузинскими мигрантами идут македонцы, албанцы, молдоване и сербы.
Уточняется, что речь о возвращении в страну проживания людей, которые прибыли в Германию с прошением об убежище, однако не получили соответствующее разрешение. В январе-июне их количество выросло на 27%, до 7681 человека.
Большинство из них – мужчины. Германия депортировала лишь 1664 женщины (21,7% от общего числа) и 1375 детей (17,9%).
Среди депортированных почти каждым одиннадцатым оказался гражданин Грузии – всего в республику были вынуждены вернуться 705 человек. Северная Македония ненамного отстала от Грузии – она получила назад 665 граждан.
Еще одна любопытная статистика – в первом полугодии выросло количество иностранцев, самостоятельно уехавших из Германии: 7201 человек. Причем германские власти на разных уровнях заплатили за их билеты домой.