Грузинские парламентарии утвердили поправки в закон о трудовых мигрантах

Опубликовано: 10:16, 6 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Грузинский парламент сегодня в первом чтении утвердил пакет поправок о трудовой миграции, который коснется трудоустройства за рубежом и в самой Грузии. Желающих поработать в стране ждут большие изменения.

Грузинские парламентарии сегодня в первом чтении утвердили радикальные изменения в закон страны о трудовой миграции, которые подразумевают серьезные изменения в организации процесса. Главным станет то, что теперь отправка граждан страны за границу будет легально осуществляться только компаниями-посредниками, имеющими специальный сертификат, а для трудоустройства в Грузии иностранцам понадобится специальная регистрация.

Заниматься трудоустройством такие компании смогут лишь при наличии сертификата, а его условия специальным постановлением определит правительство Грузии. Также компании будут обязаны оформлять контракт по специальной форме, в котором будут указаны личные данные мигранта, адрес и банковские реквизиты зарубежной компании, данные иностранца, заключающего контракт, вплоть до его адреса и счетов.

Контракт будет оговаривать вид работы и ее срок, оплату труда, условия проживания и социальные гарантии трудовых отношений.

Что касается трудоустройства иностранных граждан в Грузии, то правительство сможет ограничивать привлечение иностранных специалистов конкретных специальностей и профессий исходя из состояния рынка труда, а также на работы, не требующие квалификации, также оно получит право поощрить привлечение местными работодателями иностранцев в тех сферах, где предложение на местном рынке труда не удовлетворяет спрос.

Также в Грузии вводится понятие "трудовой иммигрант" – иностранец без постоянного вида на жительство, который вступает в трудовые отношения с местным работодателем для оплачиваемой трудовой деятельности. Для таких лиц тоже будут обязательными официальная регистрация и наличие контракта, в котором обязательно должны быть указаны полные личные данные иностранца и полные данные о его работодателе, в том числе банковские реквизиты работодателя, конкретный срок договора и срок его действия.

Обязательным станет и указание места работы иммигранта, а также права, обязанности и ответственность работодателя. При этом местные работодатели будут обязаны сообщать Минтруду о найме иностранца и регистрировать его в базе трудовых иммигрантов, что даст им право получить временный трудовой вид на жительство в Грузии.