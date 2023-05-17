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Грузия отказалась от рейсов в Москву через Ереван

Грузия отказалась от рейсов в Москву через Ереван
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Авиакомпания Georgian Airways решила отказаться от всех транзитных рейсов в Москву из Тбилиси. Ранее компания совершала полеты через столицу Армении.

Грузинский авиаперевозчик Georgian Airways принял решение отказаться от транзитных рейсов в Москву через Ереван, сообщает пресс-служба компании.

Подтверждается, что компания отменила все транзитные рейсы, поскольку с 20 мая перевозчик будет осуществлять прямые авиарейсы в Москву.

Там напомнили, что все прямые полеты в Москву авиаперевозчик будет совершать из аэропорта грузинской столицы.

Ранее в Georgian Airways сообщили о получении согласия на прямые авиарейсы из Тбилиси в Москву. Полеты будут проводиться 7 раз в неделю.

Названа дата первого рейса из Москвы в Тбилиси

Названа дата первого рейса из Москвы в Тбилиси

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