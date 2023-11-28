Вестник Кавказа

Грузия обвинила оппозицию в подрыве евроинтеграции

Грузия обвинила оппозицию в подрыве евроинтеграции
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Грузинское правительство обвинило оппозиционные партии во вмешательстве в процессы евроинтеграции. По мнению властей, некоторые политические деятели мешают европейским перспективам страны.

Власти Грузии выступают против оппозиционного движения республики, сообщая, что некоторые политики мешают стране на пути в Евросоюз. С таким заявлением выступил член правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Чиковани.

Он рассказал, что оппозиция стремится испортить любые позитивные изменения в республике.

"Не только европейскую перспективу, но любое положительное и позитивное развитие событий, происходящее в нашей стране, – это объективная реальность, но хорошо, что общественность это видит"

– Ираклий Чиковани

Он подчеркнул, что информация по этому вопросу стала доступна для общественности, поэтому люди стали видеть, кто именно отрицательно влияет на развитие страны.

Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
1230 просмотров
Поделиться:

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

реклама

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы