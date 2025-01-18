Вестник Кавказа

Грузия не хочет идти на правительственный концерт Guns N' Roses

Грузия не хочет идти на правительственный концерт Guns N' Roses
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Несмотря на финансовую поддержку правительства, единственный концерт Guns N' Roses на грузинском берегу Черного моря не вызвал ажиотажа в Грузии – билеты продаются не первый месяц и все еще можно купить места любой категории.

Правительственная программа Starring Georgia, нацеленная на привлечение в Грузию популярнейших музыкальных групп, дала сбой на концерте знаменитых американцев Guns N' Roses – билеты продаются с конца января, однако до сих пор в свободной продаже остается свыше сотни мест.

Группа даст концерт в Шекветили (Гурия), на берегу Черного моря, в парке Цицинатела. Концерт назначен на 30 мая.

Благодаря поддержке правительства цены на билеты весьма демократичные, учитывая уровень популярности Guns N' Roses – $100, $160 и $360 по соответствующим категориям мест. Тем не менее, ажиотажа вокруг приезда в Грузию легендарной американской группы нет.

Возможно, причина в том, что программа Starring Georgia ориентирована в первую очередь на молодежь, а Guns N' Roses, отмечающая в этом году сорокалетие со дня основания, и в целом хард-рок привлекают скорее людей среднего возраста.

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