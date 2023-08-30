Грузия нарастит винный экспорт до $1 млрд

Опубликовано: 20:55, 30 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Экспорт вина и другого алкоголя из Грузии через семь лет планируется увеличить до $1 млрд. Помогут этому инвестиции и в производство, и в продвижение.

Грузия к 2023 году намерена более чем вдвое увеличить доходы от экспорта вина и прочего алкоголя.

Как рассказал министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии, средства выделяются как на субсидирование винодельческой отрасли, так и на продвижение продукта.

"Мы тратим и на маркетинг значительные суммы. <…> Мы можем сравнить, что было 10 лет назад - 1,8 млн лари. В этом году тратим 16 млн лари, а за последние годы мы потратили больше 80 млн лари на популяризацию вина на приоритетных для нас рынках. Именно результатом этого является то, что мы в 5-6 раз повысили урожайность, показатели экспорта и, конечно, продолжим это. Цель - иметь доход от вина и спиртных напитков в размере около $1 млрд"

– министр Отар Шамугия

В прошлом году страна получила благодаря продаже вин и прочих спиртных напитков более $400 млн.

Отметим, что Грузия является основным поставщиком вин в Россию.