Грузия ищет инвестора для строительства порта Анаклия

Власти Грузии объявили о международном тендере на возведение морского порта Анаклия. Предложения о сотрудничестве отправлены в европейские компании, которые вход в "большую четверку".

Министерство экономики Грузии запустило тендер на строительство инфраструктуры морского порта Анаклия.

Сообщается, что конкурс проводится в соответствии со всеми требованиями Всемирного ;банка.

Ведомство направило документы в несколько европейских компаний, которые имеют опыт в возведении подобного рода объектов. В частности, предложения о сотрудничестве были разосланы в организации, которые входят в "большую четверку" - Boskalis, DEME, Jan De Nul, Van Oord.

Планируется, что в течение 45 дней будут подготовлены предложения по конкурсу, которые будут оцениваться комиссией, созданной под эти цели.

Реализация проекта порта началось в 2017 году, но тогда проект пришлось заморозить.

Возобновить возведение объекта предложил экс-премьер Ираклий Гарибашвили в 2022 году. Тогда он объявил, что республику будет владеть 51% доли в строительстве порта. На остальную часть проекта будет назначен конкурс.

В прошедшем ;году стало известно, что на реализацию проекта претендуют два объединения - швейцарско-люксембургский и китайско-сингапурский.

Победитель тендера будет объявлен позднее.