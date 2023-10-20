Грузия готовится к ядерной войне

Опубликовано: 10:52, 20 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Правительство Грузии готовится к использованию ядерного оружия в стране. Власти разработали специальный проект, который направлен на решение ряда вопросов связанных с возможной ядерной войной.

Грузинское правительство заявило о том, что страна готовится к возможному ядерному конфликту. На закрытой встрече парламента республики руководитель Службы госбезопасности Григор Лилуашвили выступил с речью о том, что Грузия принимает все необходимые меры.

«Нынешние вызовы не исключают применения в регионе ядерного оружия, поэтому нам надо проводить осторожную и разумную политику»

— Григор Лилуашвили

Глава Службы безопасности рассказал, что власти подготовили список мер на случай ядерного конфликта. Каждая госструктура Грузии получила указания о том, что необходимо делать при ядерной войне. Отмечается, что Министерство здравоохранения республики создало перечень медицинских препаратов, которые будут распространяться среди граждан. Кроме этого, был прописан план оказания помощи людям, которые пострадают во время применения ядерного оружия.

Лилуашвили заявил, что страна имеет опыт работы в условиях ЧС, который получила при пандемии COVID-19. Полученный опыт поможет решить проблемы, которые могут возникнуть во время ядерной войны. Как сообщает Коммерсант, чиновник признался, что во время прямого удара по стране принятые правительством меры не помогут, поэтому Грузии необходимо вести осторожную политику внутри страны и за ее пределами.