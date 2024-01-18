Грузия готова помочь Абхазии в восстановлении сгоревшей галереи

Грузинская сторона выразила готовность поддержать в восстановительных работах галерею, которая сгорела на территории Абхазии.

Национальный музей Грузии поучаствует в восстановлении сгоревшей в Абхазии галереи. Об этом администрация музея сообщила в своих соцсетях.

"Национальный музей выражает готовность оказать помощь специалистам художественной галереи в процессе реставрации поврежденных экспонатов и для этой цели создать из реставраторов Государственного музея искусств имени Шалвы Амиранашвили группу специалистов"

– Национальный музей Грузии

Пожар в Национальной галерее в Сухуме произошел в воскресенье 21 января. В результате полностью сгорел весь картинный фонд музея, в котором насчитывалось свыше 4 тыс произведений искусства мировых и абхазских авторов.