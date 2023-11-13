Вестник Кавказа

Грузия будет бороться с олигархами, чтобы попасть в ЕС

Грузия будет бороться с олигархами, чтобы попасть в ЕС
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Грузии опубликовали план, по которому страна займется деолигархизацией. Это ответ на одну из рекомендаций Евросоюза для получения статуса кандидата.

Грузинское правительство объявило о создание плана деолигархизации, чтобы исполнить рекомендации, которые стране были выдвинуты при попытке получить статус кандидата в ЕС. Отмечается, что список мер был принят после того, как правящая партия отвергла идею закона о деолигархизации. Ранее Евросоюз дал Грузии рекомендации в системном подходе к этому вопросы. 

В рамках плана деолигархизации власти республики будут работать по семи направлениям:

  • борьба с коррупцией и ее предотвращение;
  • прозрачность госзакупок;
  • конструктивная работа с конкуренцией;
  • судебная власть;
  • меры по борьбе с терроризмом и выводом денег незаконным путем;
  • отслеживание денежных потоков политических партий;
  • независимость и объективность СМИ. 

Для того чтобы борьба с коррупцией была более эффективной правительство Грузии планирует создать список лиц, которые будут предоставлять отчет о своих доходах. 

Кроме этого, политическим партиям запретят принимать финансовую помощь от юрлиц. 

Также власти Грузии будут редактировать законодательство в сфере СМИ.

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