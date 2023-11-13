Грузия будет бороться с олигархами, чтобы попасть в ЕС

Грузинское правительство объявило о создание плана деолигархизации, чтобы исполнить рекомендации, которые стране были выдвинуты при попытке получить статус кандидата в ЕС. Отмечается, что список мер был принят после того, как правящая партия отвергла идею закона о деолигархизации. Ранее Евросоюз дал Грузии рекомендации в системном подходе к этому вопросы.
В рамках плана деолигархизации власти республики будут работать по семи направлениям:
- борьба с коррупцией и ее предотвращение;
- прозрачность госзакупок;
- конструктивная работа с конкуренцией;
- судебная власть;
- меры по борьбе с терроризмом и выводом денег незаконным путем;
- отслеживание денежных потоков политических партий;
- независимость и объективность СМИ.
Для того чтобы борьба с коррупцией была более эффективной правительство Грузии планирует создать список лиц, которые будут предоставлять отчет о своих доходах.
Кроме этого, политическим партиям запретят принимать финансовую помощь от юрлиц.
Также власти Грузии будут редактировать законодательство в сфере СМИ.