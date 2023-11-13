Грузия будет бороться с олигархами, чтобы попасть в ЕС

Власти Грузии опубликовали план, по которому страна займется деолигархизацией. Это ответ на одну из рекомендаций Евросоюза для получения статуса кандидата.

Грузинское правительство объявило о создание плана деолигархизации, чтобы исполнить рекомендации, которые стране были выдвинуты при попытке получить статус кандидата в ЕС. Отмечается, что список мер был принят после того, как правящая партия отвергла идею закона о деолигархизации. Ранее Евросоюз дал Грузии рекомендации в системном подходе к этому вопросы.

В рамках плана деолигархизации власти республики будут работать по семи направлениям:

борьба с коррупцией и ее предотвращение;

прозрачность госзакупок;

конструктивная работа с конкуренцией;

судебная власть;

меры по борьбе с терроризмом и выводом денег незаконным путем;

отслеживание денежных потоков политических партий;

независимость и объективность СМИ.

Для того чтобы борьба с коррупцией была более эффективной правительство Грузии планирует создать список лиц, которые будут предоставлять отчет о своих доходах.

Кроме этого, политическим партиям запретят принимать финансовую помощь от юрлиц.

Также власти Грузии будут редактировать законодательство в сфере СМИ.