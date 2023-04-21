Группа похитителей газопроводов поймана в Казахстане

Опубликовано: 20:15, 21 апр 2023 (UTC+3 MSK)

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Трое мужчин, подозреваемых в похищении газопровода, схвачены в Казахстане. Они отправлены в изолятор. Идет расследование.

Казахстанские правоохранители разоблачили преступную группу, которая украла множество металлических труб, причем у национальной компании, передает Polisia.kz.

Сегодня были задержаны трое подозреваемых.

Предполагается, что мужчины 1978, 1984 и 1988 г.р. похитили газопровод "Индер-Махамбет".

Таким образом, они нанесли крупный ущерб фонду нацкомпании "КазТрансГазАймак".

Идет досудебное расследование, задержанные водворены в изолятор.