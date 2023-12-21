"Грозный-Баку" выжил в хасавюртовском землетрясении

Нефтепровод "Грозный-Баку" не пострадал во время подземных толчков, произошедших в Новолакском и Хасавюртовском районах Дагестана в пятницу, сообщили в "Транснефти". Также уцелели все остальные объекты нефтяной инфраструктуры республики в пределах 225 км от эпицентров землетрясений.

Пресс-секретарь "Транснефти" Игорь Демин рассказал сегодня о результатах проверки нефтепровода "Грозный-Баку", на маршруте которого близ Хасавюрта в пятницу были зафиксированы подземные толчки.

Проверку прошли все объекты "Черномортранснефти", находящиеся на расстоянии до 225 км от очагов землетрясений, и все они оказались полностью сохранными, пишет ТАСС.

"Фактов нарушений функционирования оборудования на линейной части магистральных нефтепроводов "Грозный-Баку" и "НПС "Махачкала"-201 км", а также нефтеперекачивающих станций "Самур", "Махачкала" и "Сулак" не выявлено. Негативные последствия землетрясения отсутствуют"

– Игорь Демин

Напомним, в пятницу в Дагестане случилось два землетрясения: первое с магнитудой 3,4 произошло в Новолакском районе, его почувствовало население Хасавюртовского района, включая райцентр; а второе состоялось в самом Хасавюртовском районе и имело магнитуду 4,4.