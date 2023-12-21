Вестник Кавказа

Дагестан с утра потрясло землетрясение 

мониторинг землетрясений
© Фото: сайт Институт сейсмологии Казахстана
Около полутора часов назад сейсмологи зафиксировали землетрясение в Хасавюртовском районе. В результате подземных толчков 

В Дагестане сегодня утром было зарегистрировано землетрясение магнитудой 4,4. Об этом информирует региональное управление МЧС. 

Очаг подземных толчков залегал на глубине 27 км. 

"От Дагестанской геофизической службы РАН поступило сообщение о том, что в 10.14 (мск) на территории Хасавюртовского района на глубине 27 километров произошло сейсмособытие магнитудой 4,4"

– пресс-служба управления

Там также отметили, что пока не располагают информацией, есть ли пострадавшие в результате землетрясения.

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