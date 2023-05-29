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Greenpeace пополнил список нежелательных в России организаций

Greenpeace пополнил список нежелательных в России организаций
© Фото: логотип Greenpeace
Минюст России сегодня на своем сайте опубликовал документ, согласно которому международная неправительственная некоммерческая организация Greenpeace внесена в список нежелательных для страны организаций.

Минюст РФ сегодня добавил в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ, международную неправительственную некоммерческую организацию Greenpeace International (Нидерланды), сообщает сайт министерства.

"Минюстом России в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, включена международная неправительственная некоммерческая организация Greenpeace International (Stichting Greenpeace Council) (Нидерланды)", - говорится в публикации.

Организация включена в перечень нежелательных "в соответствии с частями 1, 4 и 7 статьи 3.1 Федерального закона "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации" на основании решения первого заместителя Генерального прокурора Российской Федерации от 18 мая 2023 года".

Напомним, 19 мая нежелательной признала организацию Генпрокуратура РФ. 

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