Греции не хватает российских туристов

Опубликовано: 15:51, 7 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Замена российским туристам в Греции нашлась, но по ним скучают, заявил управляющий директор крупного греческого туроператора.

Туристический бизнес в Греции не сильно пострадал от отсутствия российских туристов и оперативно компенсировал потери отдыхающими из других стран, хотя морально эта нехватка переживается тяжело, заявил управляющий директор туроператора Tez Tour Греция Димитрис Харитидис.

"Сезон 2023 года говорит о том, что он будет очень хорошим. Но, естественно, нам не хватает россиян. Их здесь ждут"

–Харитидис

Директор туроператора назвал россиян одними из лучших туристов в стране, которые всегда интересуются ее историей и традициями, с удовольствием ездят на экскурсии, увлекаются шопингом, и местные производители сильно почувствовали их отсутствие.

По большей части российских путешественников заменили румынские, хотя заметен прирост и туристов с Балкан, стран Балтии и Казахстана.

Греция и раньше не сильно зависела от российского туризма: так, в доковидном 2019 году страну посетили 800 тыс россиян, тогда как в год государство принимало 30 млн путешественников.