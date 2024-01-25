Греция увеличила траты на азербайджанский газ

Расходы Греции на газ, поставляемый из Азербайджана, выросли на 11% в ноябре. При этом объемы поставок снизились на 2%.

В статистическом управлении Евросоюза (Eurostat) подсчитали, что расходы Греции на азербайджанский газ выросли.

Так, в октябре на «голубое топливо» ушло 57,7 млн евро, в ноябре - 64,2 млн евро, что на 11,3% больше. Объемы поставок в этот же период снизились на 2,1%, опустившись ниже 160 млн кубометров.

За январь-ноябрь прошлого года Греция приобрела у Азербайджана почти 1,8 млрд кубометров газа на сумму 808,8 млн евро.