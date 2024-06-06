Граждане Грузии смогут гостить в Таиланде без визы вдвое дольше

Власти Таиланда объявили о двухмесячном безвизовом пребывании на территории королевства для 93 стран, в том числе и для граждан Грузии. Данное решение вступило в действие с 15 июля.

Как сообщило Министерство иностранных дел Таиланда, туристы из 93 стран, включая Грузию, смогут пребывать в королевстве без визы в течение 60 дней. Ещё в мае 2023 года Таиланд объявил о дальнейших изменениях в своей визовой политике, среди которых было удвоение безвизового въезда в страну с 30 до 60 дней для 93 стран.

По словам представителя МВД Трайсули Трайсоранакулы, новые визовые меры Таиланда таким образом направлены на ускорение темпов роста национальной экономики, через привлечение большего числа иностранных посетителей, которое приведет к увеличению доходов туристической сферы.

В то же самое время из Грузии нет прямых рейсов в Таиланд, что усложняет поездку в королевство, как и нет посольства, потому гражданам Грузии приходиться ездить в другие страны для получения визы, в частности, в Турцию, Армению или Азербайджан.