Готовится перезапуск Кубачинского комбината

Опубликовано: 4:05, 18 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Дагестане возродят знаменитый Кубачинский художественный комбинат. Об это завил глава республики.

Известный на весь мир ювелирными изделиями и посудой из драгоценных металлов Кубачинский художественный комбинат вернется к работе после простоя. Предприятие находится в селе Кубачи Дахадаевского района. Напомним, что власти республики спасли производство от банкротства, выкупив его долг.

«Кубачинский художественный комбинат будет возрожден. Такое обещание дал Сергей Меликов во время посещения предприятия местным мастерам»

– пресс-служба главы Дагестана

История комбината восходит к 1924 году. Тогда в селе сформировалась ювелирная артель, на базе которой спустя несколько десятилетий возник художественный комбинат. Соединив традиционные орнаменты и их современное прочтение, местные мастера прославили кубачинское серебро на весь мир.