Гостиницы в Сочи загружены почти на 90%

Опубликовано: 16:06, 6 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Власти Сочи ожидают рекордного турпотока в 2023 году, рассказал замглавы города Олег Бурлев. Уже сейчас на курорте отдохнули 3 млн туристов.

Сочинские отели и гостиницы в среднем заняты на 86%, такие данные сообщил заместитель мэра Олег Бурлев.

По его словам, загрузка средств размещения увеличивается с каждым годом, причем не только у моря, но и в горах, где туристы заняли 74% номеров.

"Город уже принял своего трехмиллионного туриста, и это не предел. Планируем в этом году побить свой же рекорд и принять в целом более 7,2 млн гостей"

– Олег Бурлев

Сколько человек приехало в Сочи?

Увеличивается и количество туристов, которые приезжают на курорт с помощью того или иного вида транспорта.

В прошлом месяце в Сочи на поезде прибыли на 40% больше пассажиров, чем годом ранее.

За неделю с 26 июня по 2 июля на курорт приехали:

по железной дороге - почти 233 тыс гостей,

на самолете - около 208 тыс человек,

на машине через "Магри" - 57,5 тыс туристов.