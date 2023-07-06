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Гостиницы в Сочи загружены почти на 90%

Люди на пляже на закате
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Власти Сочи ожидают рекордного турпотока в 2023 году, рассказал замглавы города Олег Бурлев. Уже сейчас на курорте отдохнули 3 млн туристов.

Сочинские отели и гостиницы в среднем заняты на 86%, такие данные сообщил заместитель мэра Олег Бурлев.

По его словам, загрузка средств размещения увеличивается с каждым годом, причем не только у моря, но и в горах, где туристы заняли 74% номеров.

"Город уже принял своего трехмиллионного туриста, и это не предел. Планируем в этом году побить свой же рекорд и принять в целом более 7,2 млн гостей"

– Олег Бурлев

Сколько человек приехало в Сочи?

Увеличивается и количество туристов, которые приезжают на курорт с помощью того или иного вида транспорта.

В прошлом месяце в Сочи на поезде прибыли на 40% больше пассажиров, чем годом ранее.

За неделю с 26 июня по 2 июля на курорт приехали:

  • по железной дороге - почти 233 тыс гостей,
  • на самолете - около 208 тыс человек,
  • на машине через "Магри" - 57,5 тыс туристов.
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