Вестник Кавказа

Города Дагестана стали одними из лучших морских курортов России

Города Дагестана стали одними из лучших морских курортов России
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Дагестанские города оказались в десятке морских курортов, где бы хотели отдохнуть россияне. В список попали Каспийск и Дербент. Анализ провела компания "Туту.ру".

Города Дагестана попали в десятку лучших морских курортов страны, где желали бы отдохнуть граждане России, анализ провела компания "Туту.ру".

Этими городами оказались Каспийск и Дербент. Компания рекомендует посетить Дербент во время прибытия в Дагестан.

"Пляжи в Дербенте песчаные – есть те, что находятся и в городе, и за его пределами"

- Туту.ру

Каспийск подвергся критике за малое количество оборудованных пляжей, водных развлечений, а также кафе и ресторанов возле моря.

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