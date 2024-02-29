Города Дагестана стали одними из лучших морских курортов России

Дагестанские города оказались в десятке морских курортов, где бы хотели отдохнуть россияне. В список попали Каспийск и Дербент. Анализ провела компания "Туту.ру".
Города Дагестана попали в десятку лучших морских курортов страны, где желали бы отдохнуть граждане России, анализ провела компания "Туту.ру".
Этими городами оказались Каспийск и Дербент. Компания рекомендует посетить Дербент во время прибытия в Дагестан.
"Пляжи в Дербенте песчаные – есть те, что находятся и в городе, и за его пределами"
- Туту.ру
Каспийск подвергся критике за малое количество оборудованных пляжей, водных развлечений, а также кафе и ресторанов возле моря.