Город Тараз в Казахстане станет больше

Вскоре границы города Тараза изменятся, территория города увеличится - к нему будут присоединены несколько населенных пунктов Байзакского и Жамбылского районов.
Местные власти решили, что в состав Тараза войдет включено свыше 1 761 га от Байзакского района и около 11 258 га от Жамбылского района.
Город будет включать два административно-территориальных района, новый район на окраине будут развивать, там появятся спортивные и и торгово-развлекательный комплексы, административные здания, драматический театр, Дворец школьников.
Принят новый Генплан Тараза, в городе будут построены новые дорожные развязки и путепроводы, также будет восстановлен бульвар на проспекте Аль-Фараби.
Население Тараза также вырастет, сегодня он составляет чуть менее 430 тыс человек.