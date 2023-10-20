Город Тараз в Казахстане станет больше

В состав города Тараз войдут некоторые близлежащие населенные пункты. Площадь города расширится на 13 тыс га. Составлен новый Генплан Тараза.

Вскоре границы города Тараза изменятся, территория города увеличится - к нему будут присоединены несколько населенных пунктов Байзакского и Жамбылского районов.

Местные власти решили, что в состав Тараза войдет включено свыше 1 761 га от Байзакского района и около 11 258 га от Жамбылского района.

Город будет включать два административно-территориальных района, новый район на окраине будут развивать, там появятся спортивные и и торгово-развлекательный комплексы, административные здания, драматический театр, Дворец школьников.

Принят новый Генплан Тараза, в городе будут построены новые дорожные развязки и путепроводы, также будет восстановлен бульвар на проспекте Аль-Фараби.

Население Тараза также вырастет, сегодня он составляет чуть менее 430 тыс человек.