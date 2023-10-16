Горячая вода впервые появится в Кызылорде

Опубликовано: 23:34, 16 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Снабжение горячей водой впервые в истории будет налажено в Кызылорде. Многолетняя проблема будет решена после визита в регион президента Казахстана.

Жители Кызылорды наконец смогут насладиться горячей водой, текущей из кранов, – обеспечить горячее водоснабжение в городе распорядился президент Касым-Жомарт Токаев в ходе рабочего визита.

Как рассказали в областном акимате, этот давнишний вопрос был поднят перед главой государства.

"На сегодня возможности пользоваться горячей водой не имеет население двух крупных городов Казахстана – Кызылорды и Кокшетау"

– пресс-служба

Чтобы заставить горячую воду потечь по трубам в Кызылорде, необходимо 23 млрд тенге. Глава государства распорядился в ближайшие два года направить на эту цель 11,5 млрд тенге.

Напомним, в Кызылорде живет почти 235 тыс человек, в Кокшетау – более 150 тыс.