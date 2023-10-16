Горячая вода впервые появится в Кызылорде

Снабжение горячей водой впервые в истории будет налажено в Кызылорде. Многолетняя проблема будет решена после визита в регион президента Казахстана.
Жители Кызылорды наконец смогут насладиться горячей водой, текущей из кранов, – обеспечить горячее водоснабжение в городе распорядился президент Касым-Жомарт Токаев в ходе рабочего визита.
Как рассказали в областном акимате, этот давнишний вопрос был поднят перед главой государства.
"На сегодня возможности пользоваться горячей водой не имеет население двух крупных городов Казахстана – Кызылорды и Кокшетау"
– пресс-служба
Чтобы заставить горячую воду потечь по трубам в Кызылорде, необходимо 23 млрд тенге. Глава государства распорядился в ближайшие два года направить на эту цель 11,5 млрд тенге.
Напомним, в Кызылорде живет почти 235 тыс человек, в Кокшетау – более 150 тыс.