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Горячая вода впервые появится в Кызылорде

Горячая вода впервые появится в Кызылорде
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Снабжение горячей водой впервые в истории будет налажено в Кызылорде. Многолетняя проблема будет решена после визита в регион президента Казахстана.

Жители Кызылорды наконец смогут насладиться горячей водой, текущей из кранов, – обеспечить горячее водоснабжение в городе распорядился президент Касым-Жомарт Токаев в ходе рабочего визита.

Как рассказали в областном акимате, этот давнишний вопрос был поднят перед главой государства.

"На сегодня возможности пользоваться горячей водой не имеет население двух крупных городов Казахстана – Кызылорды и Кокшетау"

– пресс-служба

Чтобы заставить горячую воду потечь по трубам в Кызылорде, необходимо 23 млрд тенге. Глава государства распорядился в ближайшие два года направить на эту цель 11,5 млрд тенге.

Напомним, в Кызылорде живет почти 235 тыс человек, в Кокшетау – более 150 тыс.

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