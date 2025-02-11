"Глория Джинс" сохранит две фабрики в Ростовской области

"Глория Джинс" сохранит контроль над фабриками в двух городах Ростовской области.

Компания "Глория Джинс" останется владельцем двух фабрик в Ростовской области, которые расположены в Новошахтинске и Шахтах. Восемь заводов компании в регионе переданы другим организациям, поведала администрация области.

"Восемь из десяти фабрик "Глории Джинс", ранее находившихся под угрозой закрытия, нашли новых инвесторов и продолжат свою деятельность в Ростовской области. Две производственные площадки – в Шахтах и Новошахтинске – компания решила сохранить"

– ​​заместитель губернатора Игорь Сорокин

Власти региона приложили усилия для поддержки площадок во время смены владельцев. Почти 2 тыс жителей региона смогли продолжить работу на предприятиях легкой промышленности в Ростовской области.

Как сообщили в СМИ, часть производственных предприятий в регионе переоборудуют для выпуска военной амуниции.