Глобальный диктант по осетинскому языку написали 7 тыс жителей Северного Кавказа

Опубликовано: 15:58, 13 мая 2023 (UTC+3 MSK)

На Северном Кавказе в написании диктанта по осетинскому языку приняли участие порядка 7 тыс человек. Наибольший интерес данная акция вызвала у жителей Владикавказа.

В республиках Северного Кавказа глобальный диктант по осетинскому языку написало примерно 7 тыс человек, информирует Минобразования Северной Осетии.

В ведомстве отметили, что наибольший интерес данная акция вызвала у жителей Северной Осетии, в столице которой диктант написали 1,7 тыс человек. В акции также поучаствовали жители Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии.

В Минобразования также рассказали, что написание диктанта происходило под диктовку преподавательницы Яны Бекоевой, победившей в прошлом году во Всероссийском конкурсе "Лучший учитель родного языка и родной литературы".