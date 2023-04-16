Опубликовано: 12:34, 16 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Лидеры регионов Северного Кавказа поздравили православных христиан с праздником Воскресения Христово. Они опубликовали свои поздравления в телеграм-каналах.

Руководители регионов, входящих в состав Северо-Кавказского Федерального округа, поздравили православных христиан с Пасхой. Их обращения опубликованы в Telegram-каналах.

Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков в своем поздравлении отметил, что Пасха олицетворяет духовное обновление, принося верующим радость и надежду, пробуждая в людях самые светлые чувства, веру в торжество жизни, справедливости и добра.

Дагестанский лидер Сергей Меликов также поздравил христиан со светлым праздником. В своей телеграмме он напомнил, что в многоконфессиональном Дагестане поздравлять друг друга со священными праздниками стало добрым обычаем, что делает веру духовным стержнем и опорой, которая сохраняет культурное многообразие не только Дагестана, но и России.

Руководитель Ингушетии Махмуд-Али Калиматов пожелал православным, чтобы сегодняшний праздничный день принес в каждым дом и каждую семью радость, а также согрел сердца теплотой общения с родными и близкими и настроил на благие дела.

Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов подчеркнул, что Пасха олицетворяет собой силу веры, высокие идеалы справедливости, сострадания и человеколюбия. По его словам, это основы, одинаково близкие и понятные не только христианам, но также мусульманам, иудеям и представителям остальных вероисповеданий.

Руководитель Северной Осетии Сергей Меняйло в своем поздравлении пожелал верующим счастья, радости и любви, и чтобы светлая Пасха озарила сердца каждого надеждой и верой.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров также поздравил православных с праздником.

"Пусть наша вера всегда остается для нас источником сил, а добро и правда - всегда побеждают. Пусть в этот раз его пламя принесет свет в сердца людей, укрепит в каждом силу духа и стремление творить добро", - написал он.