Главы советов нацбеза Ирана и Индии обсудили взаимодействие в экономике

Сегодня прошли переговоры секретаря Высшего совета нацбезопасности Ирана и советника премьер-министра Индии по нацбезопасности. Об этом пишут в понедельник иранские СМИ.
Главной темой разговора стало взаимодействие двух стран в экономической и финансовой сферах.
Али Шамхани подчеркнул, что сейчас созданы все условия для укрепления связей в энергетике, транспорте, банковском деле и технологиях.
В свою очередь, Аджит Довал акцентировал внимание на том, что Индия готова чаще вести диалог для устранения нынешних проблем. Он также назвал порт Чабахар в Иране воротами Индии к всеобъемлющему сотрудничеству с Исламской Республикой.
Чиновник также отметил, что запуск механизма риал-рупия должен сыграет ключевую роль в продвижении общих целей двух стран в экономике.