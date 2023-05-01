Главы советов нацбеза Ирана и Индии обсудили взаимодействие в экономике

Опубликовано: 18:58, 1 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Главы советов нацбеза Ирана и Индии провели переговоры. Центральной темой разговора стало сотрудничество в экономике и финансах

Сегодня прошли переговоры секретаря Высшего совета нацбезопасности Ирана и советника премьер-министра Индии по нацбезопасности. Об этом пишут в понедельник иранские СМИ.

Главной темой разговора стало взаимодействие двух стран в экономической и финансовой сферах.

Али Шамхани подчеркнул, что сейчас созданы все условия для укрепления связей в энергетике, транспорте, банковском деле и технологиях.

В свою очередь, Аджит Довал акцентировал внимание на том, что Индия готова чаще вести диалог для устранения нынешних проблем. Он также назвал порт Чабахар в Иране воротами Индии к всеобъемлющему сотрудничеству с Исламской Республикой.

Чиновник также отметил, что запуск механизма риал-рупия должен сыграет ключевую роль в продвижении общих целей двух стран в экономике.