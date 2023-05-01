РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Главы советов нацбеза Ирана и Индии обсудили взаимодействие в экономике

Индийская рупия
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Главы советов нацбеза Ирана и Индии провели переговоры. Центральной темой разговора стало сотрудничество в экономике и финансах

Сегодня прошли переговоры секретаря Высшего совета нацбезопасности Ирана и советника премьер-министра Индии по нацбезопасности. Об этом пишут в понедельник иранские СМИ.

Главной темой разговора стало взаимодействие двух стран в экономической и финансовой сферах.

Али Шамхани подчеркнул, что сейчас созданы все условия для укрепления связей в энергетике, транспорте, банковском деле и технологиях.

В свою очередь, Аджит Довал акцентировал внимание на том, что Индия готова чаще вести диалог для устранения нынешних проблем. Он также назвал порт Чабахар в Иране воротами Индии к всеобъемлющему сотрудничеству с Исламской Республикой.

Чиновник также отметил, что запуск механизма риал-рупия должен сыграет ключевую роль в продвижении общих целей двух стран в экономике.

Какие страны торгуют с Ираном

Какие страны торгуют с Ираном

Читайте также
Читайте нас в Дзен Новости Google News
935 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version