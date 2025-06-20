Главы МИД России и Венгрии обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

Главы МИД Росси и Венгрии Сергей Лавров и Петер Сийярто сегодня провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию вокруг ударов США по Ирану.

Главы внешнеполитических ведомств России и Венгрии Сергей Лавров и Петер Сийярто сегодня провели телефонный разговор, темой которого стала ситуация вокруг ударов США по ядерным объектам Ирана и их возможные последствия, сообщили в МИД РФ.

"По инициативе венгерской стороны состоялся телефонный разговор министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с министром внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петером Сийярто. Обсуждена ситуация в связи с ударами США по ядерным объектам Ирана"

- МИД России

В ходе разговора стороны пришли к общему мнению, отметив: нанесенный США ракетно-бомбовый удар по территории суверенного государства стал новым опасным витком эскалации конфликта.

Главы внешнеполитических ведомств двух стран отметили: конфликт уже причинил ущерб режиму ядерного нераспространения, региональной и глобальной безопасности, а его эскалация может иметь самые непредсказуемые последствия.

Также в ходе беседы министры обсудили отдельные аспекты двусторонних российско-венгерских отношений, добавили в ведомстве.

Напомним, ранее мы писали о том, что посол Ирана в России Казем Джалали в своем официальном аккаунте в соцсети X сегодня заявил: руководство Исламской Республики Иран очень надеется, что переговоры главы МИД Ирана Аббаса Аракчи, которые на днях пройдут в Москве, станут отправной точкой к стабилизации ситуации на Ближнем Востоке.