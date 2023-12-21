Главы МИД Ирана и Азербайджана провели переговоры

Министры иностранных дел Ирана и Азербайджана провели телефонные переговоры. Стороны обсудили двусторонние отношения, а также ситуацию в регионе.
Министры иностранных дел Ирана и Азербайджана Амир Абдоллахиян и Джейхун Байрамов провели телефонные переговоры. Об этом информирует МИД Азербайджана.
Сообщается, что стороны обменялись мнениями по вопросам, стоящим на повестке двустороннего и многостороннего сотрудничества между Азербайджаном и Ираном.
Кроме того, обсуждалась ситуация в регионе, перспективы процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.
Также затрагивались вопросы регионального сотрудничества, представляющие взаимный интерес.
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