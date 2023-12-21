Главы МИД Ирана и Азербайджана провели переговоры

Министры иностранных дел Ирана и Азербайджана провели телефонные переговоры. Стороны обсудили двусторонние отношения, а также ситуацию в регионе.

Министры иностранных дел Ирана и Азербайджана Амир Абдоллахиян и Джейхун Байрамов провели телефонные переговоры. Об этом информирует МИД Азербайджана.

Сообщается, что стороны обменялись мнениями по вопросам, стоящим на повестке двустороннего и многостороннего сотрудничества между Азербайджаном и Ираном.

Кроме того, обсуждалась ситуация в регионе, перспективы процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Также затрагивались вопросы регионального сотрудничества, представляющие взаимный интерес.