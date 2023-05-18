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Главы МИД БРИКС встретятся 1 и 2 июня

Главы МИД БРИКС встретятся 1 и 2 июня
Министры иностранных дел БРИКС едут в Кейптаун. На 1 июня назначена встреча дипломатов стран-участниц, на 2 июня - встреча "Друзей БРИКС".

В ЮАР 1 июня пройдет встреча БРИКС на уровне министров иностранных дел стран-участниц.

"Министр иностранных дел и сотрудничества Наледи Пандор примет встречу министров иностранных дел БРИКС 1 июня 2023 в Кейптауне"

– МИД ЮАР

Министры обсудят в столице южноафриканской республики региональные проблемы и глобальные изменения.

На следующий день запланирована встреча "Друзей БРИКС". Ее участниками станут не только пять членов объединения - Бразилия, РФ, Индия, Китай и ЮАР, но и 15 стран Африки и Юга. Встреча 2 июня состоится также на уровне министров.

Объединение БРИКС существует с 2009 года, его цель - экономический рост и развитие стран-участниц. В последнее время ряд государств, в том числе Саудовская Аравия, Турция, Египет, заявляют о том, что хотели бы вступить в объединение. Соответствующие заявки поступили от Ирана, Алжира, Аргентины. В Кейптауне в июне должна быть представлена концепция расширения объединения.

БРИКС готовится к расширению

БРИКС готовится к расширению

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