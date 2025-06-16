Вестник Кавказа

Главы МИД Азербайджана и ОАЭ обсудили региональную безопасность

Карта Ормизского пролива
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Телефонный разговор провели главы МИД Азербайджана и ОАЭ. Они обсудили эскалацию конфликта на Ближнем Востоке и ее влияние на региональную безопасность.

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов переговорил с министром иностранных дел ОАЭ Абдуллой бин Зайедом.

Главной темой обсуждения стала региональная безопасность. Они обменялись мнениями о последних событиях на Ближнем Востоке и их влиянии на мир и стабильность в регионе.

Напомним, что ранее МИД Азербайджана резко осудил обострение опасной ситуации вокруг Ирана. Ведомство призвало все стороны проявлять сдержанность, избегать дальнейшего обострения ситуации, отдавать приоритет диалогу и дипломатии для решения существующих проблем.

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