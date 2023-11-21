Главы МИД Азербайджана и Ирана обсудили новый транспортный коридор в Нахчыван

Глава азербайджанского МИД провел сегодня в Москве переговоры с иранским коллегой. На встрече стороны поговорили о вопросах двусторонней повестки и процессах в регионе.

Во вторник, 5 декабря, в Москве состоялись переговоры глав МИД Азербайджана и Ирана. Об этом рассказали по их итогам в азербайджанском министерстве.

Центральной темой разговора Джейхуна Байрамова и Хосейна Амира Абдоллахияна стало развитие транспортных коридоров в регионе.

"Главы МИД обсудили планы, касающиеся развития транспортных и коммуникационных коридоров в регионе, отметили важность ускорения работ по созданию новой транспортной связи между Восточно-Зангезурским экономическим районом Азербайджана и Нахчыванской Автономной республикой через территорию Ирана"

– МИД АР

В министерстве отметили, что стороны также поговорили о перспективах мирного урегулирования между Азербайджаном и Арменией.

"Глава МИД Азербайджана подчеркнул, что попытки милитаризации Армении являются риском для мира и стабильности на Южном Кавказе"

– азербайджанское ведомство