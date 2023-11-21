Главы МИД Азербайджана и Ирана обсудили новый транспортный коридор в Нахчыван

Во вторник, 5 декабря, в Москве состоялись переговоры глав МИД Азербайджана и Ирана. Об этом рассказали по их итогам в азербайджанском министерстве.
Центральной темой разговора Джейхуна Байрамова и Хосейна Амира Абдоллахияна стало развитие транспортных коридоров в регионе.
"Главы МИД обсудили планы, касающиеся развития транспортных и коммуникационных коридоров в регионе, отметили важность ускорения работ по созданию новой транспортной связи между Восточно-Зангезурским экономическим районом Азербайджана и Нахчыванской Автономной республикой через территорию Ирана"
– МИД АР
В министерстве отметили, что стороны также поговорили о перспективах мирного урегулирования между Азербайджаном и Арменией.
"Глава МИД Азербайджана подчеркнул, что попытки милитаризации Армении являются риском для мира и стабильности на Южном Кавказе"
– азербайджанское ведомство