Опубликовано: 15:22, 5 июн 2023 (UTC+3 MSK)

Джейхун Байрамов и Арарат Мирзоян встретятся 12 июня в Вашингтоне. Последняя встреча глав МИД прошла в Москве в мае. В Ереване также подтвердили информацию о скорых переговорах.

Глава азербайджанского внешнеполитического ведомства Джейхун Байрамов анонсировал свою встречу с армянским министром Араратом Мирзояном.

Как заявил руководитель МИД Азербайджана, переговоры состоятся в ближайшее время в Вашингтоне.

Информацию о встрече Байрамова и Мирзояна подтвердили и в МИД Армении. Как подчеркнули в ведомстве, переговоры пройдут 12 июня, а более подробная информация о встрече будет раскрыта позже.

Последняя встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении прошла 19 мая в Москве. В ней принял участие и российский глава МИД Сергей Лавров.